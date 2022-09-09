“محطات سعودية” للملكة الراحلة اليزابيث الثانية.. “صورة نادرة وعقدان مرصعان بالماس”

كل الوطن – فريق التحرير: أفردت صحيفة “سبق” السعودية حيزا للحديث عن الملكة البريطانية الراحلة اليزابيث الثانية، مشيرة بشكل خاص إلى مواقف جمعتها بالمملكة وبقياداتها.

ولفتت الصحيفة الإلكترونية إلى أن الملكة اليزابيث الثانية كانت زارت خلل فترة حكمها “البلدان العربية أكثر من مرة، ولطالما جمعتها علاقة قوية مع جميع دول المنطقة من السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، عمان، قطر وغيرها، وذلك منذ عام 1955، حينما زارت أول بلد عربي، عندما اتجهت نحو الأردن برفقة زوجها الأمير فيليب، لتليها بعد ذلك زيارة إلى المملكة العربية السعودية في العام 1967، وكانت تلك هي أول زيارة لها إلى المملكة”.

واشير في هذا السياق إلى الحفاوة التي استقبل بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مارس 2016، خلال زيارة رسمية وحينها “نظمت بريطانيا استقبالا حافلا لصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأقامت الملكة إليزابيث مأدبة غداء، واستعرض الجانبان وقتها العلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي تجمع الشعبين”.

ومن المحطات التاريخية البارزة في العلاقات بين السعودية والملكة البريطانية الراحلة، جرى الحديث عن صورة مميزة نادرة للملك الراحل فهد بن عبد العزيز “حينما كان أميرا في حضور حفل تتويج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية”، حيث ظهر حينها “الملك فهد بالزي الرسمي الذي حضر به حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية متشحًا بالوشاح الأكبر من نيشان النيل، ووسام الاستحقاق السوري عام 1372 هــ الموافق 1953م”.

وتطرقت الصحيفة إلى هدايا كانت قدمتها السعودية للملكة اليزابيث الثانية في مناسبتين، الأولى أهدي فيها “الملك خالد بن عبد العزيز، الملكة إليزابيث، عقدًا من Harry Winston تدلّت منه حبيبات ماسيّة وكانت تعتمده حتى آخر أيامها، كما ظهرت به الأميرة ديانا في إحدى الإطلالات”، وفي الثانية قدم خلالها “الملك فيصل لملكة بريطانيا عقدًا مرصّعًا بالماس”.

وتحدثت صحيفة “سبق” عن “موقف لا ينسى” جمع الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز بالملكة اليزابيث الثانية “حيث التقطت لهما صورة وهما بالسيارة بينما كانت الأخيرة تقود السيارة”.

المصدر: سبق