أربعة زلازل متتالية من 5.5 إلى 6.2 درجات تضرب إندونيسيا.. هل سيحدث تسونامي؟

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا اليوم السبت، عن وقوع 4 زلازل على الأقل تراوحت قوتها من 5.5 إلى 6.2 درجة في إندونيسيا.

حيث ضرب الزلزال الأول إقليم بابوا الإندونيسي صباح اليوم السبت بقوة 6.1 درجة، تلته هزة أخرى شدتها 5,8 درجة بعد بضع دقائق.

وقالت الهيئة إن الزلزالين سُجلا على عمق 15 كيلومتراً، على بعد حوالي 272 كيلومتراً من مدينة أبيبورا.

وضرب زلزال ثالث بقوة 5,9 درجة المنطقة نفسها على عمق 32 كيلومتراً، وآخرها كان زلزالاً بقوة 6.2 درجة.

ولم تعلن السلطات على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، ولم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن سكان سارمي البالغ عددهم 11 ألف نسمة شعروا بالزلزال. كما شعر به سكان مامبيرامو البالغ عددهم 36 ألف نسمة.

وتشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.