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مصر..جريمة داخل مسجد والقاتل يكتب عبارة على جدار منزله قبل تنفيذها (صور)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : السبت 10 سبتمبر 2022 - 4:54 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
مصر..جريمة داخل مسجد والقاتل يكتب عبارة على جدار منزله قبل تنفيذها (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: أقدم شاب على ذبح تاجر بسكين داخل مسجد بإحدى قرى الدقهلية المصرية أثناء أداء صلاة الجمعة.

وكتب المتهم قبل تنفيذ الجريمة عبارة “يا ويلكوا مني”، على جدران منزله قبل أيام من قتل المجني عليه.

وقال أهالي قرية ميت السودان أن المتهم مهتز ويعاني من بعض الأمراض النفسية إلا أنه دخل المسجد خلال سماع المواطنين بالقرية لخطبة الجمعة وأخرج سكينا من طيات ملابسة وهاجم الشاب الشربيني الخواجة والمعروف بين أفراد القرية نظرا لما يتمتع به من سمعة جيدة.

وتمكن الأهالي من القبض على المتهم قبل تسليمه لمباحث مركز دكرنس.

المصدر: مصراوي + المصري اليوم

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