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الرياض.. القبض على مسلح يرقص في نافذة مركبة أثناء سيرها (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأحد 11 سبتمبر 2022 - 1:32 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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الرياض.. القبض على مسلح يرقص في نافذة مركبة أثناء سيرها (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت الشرطة السعودية في منطقة الرياض القبض على شخصين، بسبب حوزة أحدهما سلاحا ناريا ومخالفتهما الأنظمة المرورية.

وفي بيان له، أوضح الأمن العام السعودي أن “شرطة منطقة الرياض ضبطت قائد مركبة ومرافقه، بحوزة أحدهما سلاح ناري ومخالفته الأنظمة المرورية بخروجه من نافذة المركبة أثناء سيرها على طريق عام، معرضا حياته للخطر”.

وأضاف البيان: “جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة”.

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