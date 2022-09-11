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الأطباء يحددون أفضل مشروب للأمعاء

كل الوطن - فريق التحرير11 سبتمبر 2022آخر تحديث : الأحد 11 سبتمبر 2022 - 2:50 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
الأطباء يحددون أفضل مشروب للأمعاء

كل الوطن – فريق التحرير: يعتبر الأطباء عصير البنجر (الشمندر)، أفضل المشروبات للأمعاء.

وتشير وكالة Nation News للأنباء، إلى أن الأطباء يعتبرون عصير البنجر من أفضل المشروبات وأكثرها فائدة للأمعاء.

ولكن الأطباء يحذرون في نفس الوقت من التأثير السلبي لعصير البنجر في حالة أمراض التهاب الحويضة والكلية والتهاب كبيبات الكلى وقرحة الأثني عشرية والمعدة.

ووفقا لجين بوينينغ، ممثلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية، إن تناول مشروبات صحيحة في الصباح يسمح ليس فقط بالشعور بالحيوية والنشاط، بل ويحافظ على صحة الأمعاء أيضا. وتنصح الجميع بشرب كوب من الماء في الصباح، لأنه ينشط الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

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