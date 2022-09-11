الأردن.. امرأة تقتل زوج ابنتها والعثور على جثته محترقة

كل الوطن – فريق التحرير: فكت القوى الأمنية في الأردن لغز وفاة شاب ثلاثيني، تم العثور على جثته محترقة في منطقة الطاحونة غربي مدينة معان الأردنية.

وأفاد مصدر أمني في المحافظة بأن التحقيقات الجنائية الأولية توصلت إلى هوية قاتل الثلاثيني، الذي تم العثور على جثته محترقة في منطقة الطاحونة غربي مدينة معان، وهي حماته (والدة زوجته)، وفق ما نقلت صحيفة “الغد”.

وأشار المصدر إلى أن “المتهمة اعترفت خلال التحقيق أنها أقدمت على قتل زوج ابنتها نتيجة وجود خلافات عائلية بينهما”، لافتا إلى أن “الجهات المختصة أخذت عطوة أمنية من ذوي وعائلة المجني علية لمدة ثلاثة أيام، فيما تم أخذ الإجراءات الاحترازية من قبل الأجهزة الأمنية”.

وبحسب العادات والأعراف المتبعة في مثل هذه الحوادث، “جرى إجلاء خمسة الدم للقاتل”، مع استمرار التحقيق في الجريمة، بحسب المصدر ذاته.

المصدر: “الغد”