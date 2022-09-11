  1. الرئيسية
  2. »
  3. جرائم وحوادث

فيديو لراكب خرج بسلاح من سيارته.. وشرطة الرياض تتحرك

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 دقيقةآخر تحديث : الأحد 11 سبتمبر 2022 - 6:40 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادثفيديوهات
فيديو لراكب خرج بسلاح من سيارته.. وشرطة الرياض تتحرك

كل الوطن – فريق التحرير: خلال الساعات الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يظهر شخصين يخالفان الأنظمة المرورية، فيما خرج أحدهما من النافذة وبحوزته سلاح.

وضبطت شرطة منطقة الرياض قائد مركبة ومرافقه بحوزة أحدهما سلاح ناري ومخالفتهما الأنظمة المرورية بخروجه من نافذة المركبة أثناء سيرها على طريق عام، معرضاً حياته للخطر.

كما جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

إلى ذلك أثنى نشطاء مواقع التواصل على دور رجال الأمن في مراقبة مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة