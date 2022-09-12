أول منتدى حول حقوق الإنسان في قطر استباقا للمونديال

كل الوطن – فريق التحرير: انطلق في قطر أول منتدى لحقوق الإنسان يتناول قضايا أثارت انتقادات للدوحة التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر المقبل.

وقالت رئيسة “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” ريم بنت عبد الله العطية في افتتاح المنتدى أن البطولة “فرصة” للعمل على ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان.

وتنظم اللجنة الفعالية تحت عنوان “احترام وحماية حقوق الإنسان في سياق مهام الضبط الإداري لهيئة الشرطة في حفظ النظام العام وأمن الملاعب خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم – فيفا قطر 2022”.

وتتعرّض سلطات الإمارة بانتظام لانتقادات من المنظمات غير الحكومية على خلفية ظروف عمل الأجانب، لا سيما في قطاعات البناء، وتطرح علامات استفهام حيال مدى قبولها لمجتمعات المثليين خلال البطولة أو حتى الكلفة البيئية لمكيفات الهواء في الملاعب.

وجاء في “ورقة عمل” وزعتها اللجنة خلال المنتدى الذي تستمر أعماله حتى الثلاثاء، دعوة لضرورة “مكافحة التمييز والتعصب أينما كانا داخل السياق الرياضي وخارجه”.

وأكدت الورقة على “احترام الدولة لحالة التنوع الثقافي لجمهور المونديال في إطار حرصها على تكريس قيم السلم الاجتماعي واحترام وقبول الآخر”.

لكن الورقة أشارت إلى أن المجتمع القطري ينتظر في المقابل من الجمهور مراعاة قيمه وعاداته واحترام ثقافته.

المصدر: “أ ف ب”