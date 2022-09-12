ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة تونس إلى 12 قتيلا

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن حصيلة القتلى جراء غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل التونسية ارتفعت إلى 12 شخصا، حيث تم انتشال 6 جثث إضافية.

وشارك في محاولة العبور غير القانونية 37 شخصا جميعهم تونسيون وانطلقوا من سواحل محافظة صفاقس (شرق) في اتجاه السواحل الإيطالية، وفقا لمصدر أمني.

وغرق المركب ليلة الأربعاء الخميس قبالة سواحل محافظة المهدية الساحلية.

وانتشلت الجثث الست الأحد بعد أن تم العثور على ست جثث الخميس وفقا لوزارة الداخلية التي أكدت إنقاذ 14 شخصا.

واعترضت السلطات الأمنية التونسية أو أنقذت خلال أيام قليلة نحو 500 مهاجر، على ما أظهرت إحصاءات رسمية.

ومع تحسّن الأحوال الجوية خلال فصلي الربيع والصيف تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية والليبية نحو الإيطالية.

وفقا لوكالة “فرونتكس” الأوروبية، استُخدم طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من قبل أكثر من 42500 مهاجر من يناير إلى يوليو، بزيادة قدرها 44 في المئة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021.

المصدر: أ ف ب