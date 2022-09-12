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مجلة “جون أفريك”: الملك محمد السادس سيحضر القمة العربية بالجزائر

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 11:48 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
مجلة “جون أفريك”: الملك محمد السادس سيحضر القمة العربية بالجزائر

كل الوطن – فريق التحرير: أفادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية يوم الاثنين نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن ملك المغرب محمد السادس سيحضر القمة العربية بالجزائر.
وحسب مصادر المجلة وبتعليمات من أعلى السلطات المغربية، تم إجراء اتصالات مع العديد من دول الخليج السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، لإبلاغها بأن الملك محمد السادس سيشارك شخصيا في القمة الحادية والثلاثين لجامعة الدول العربية المقرر عقدها في الأول والثاني من نوفمبر 2022 في الجزائر العاصمة.

ومن المرتقب أن يستقبل المغرب وزير العدل الجزائري الذي سيحمل دعوة رسمية إلى المملكة قصد المشاركة في القمة العربية.

جدير بالذكر أن المعلومات لم تؤكّد من مصدر رسمي في الرباط.

المصدر: “جون أفريك”

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