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السعودية.. القبض على يمني حمل لافتة داخل المسجد الحرام

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 7:42 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفيديوهاتمحليات
السعودية.. القبض على يمني حمل لافتة داخل المسجد الحرام

كل الوطن- فريق التحرير: أعلنت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام.

وأوضحت في تغريدة نشرتها إمارة مكة المكرمة عبر حسابها في “تويتر”، مساء الاثنين، أن ذلك يعد مخالفاً لأنظمة وتعليمات العمرة، مؤكدة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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