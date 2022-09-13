السعودية تسمح للعائلات والأفراد بحضور مباريات كرة القدم على مدرجات الملاعب

كل الوطن – فريق التحرير: سمحت الجهات السعودية المختصة للعائلات والأفراد بدخول جميع مدرجات ملاعب كرة القدم في مباريات الدوري في المملكة.

وأوضح نادي اتحاد جدة عبر حسابه على “تويتر” يوم الاثنين: “بناء على اللائحة التنظيمية والتشغيلية الجديدة لمباريات كرة القدم للمحترفين للعام 2022 – 2023 تم السماح بدخول كافة المدرجات لجميع الفئات، باستثناء المدرجات المخصصة لروابط التشجيع والتي يسمح فيها بدخول الأفراد فقط”.

وسمحت السعودية في وقت سابق للعائلات بالتواجد في مدرج خاص.

يشار إلى أنه في عام 2017 تقرر السماح بحضور الجماهير النسائية للمباريات في السعودية لأول مرة بتاريخ البلاد.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام سعودية