وسمية القحطاني: رسالة للباحثات عن عمل

يقول مصطفى صادق الرافعي “قد يكون أدق خيط من خيوط آمالنا، هو أغلظ حبل من حبال أوهامنا.” وقد أقول هو أغلظ حبل من حبال آلامنا، ليست سوداوية أو فوضى أفكار، بل حقيقة لمستها أثناء حديثي مع صديقة شكت لي همَّها وحاجتها لوظيفة تعينها على مواجهة تكاليف الحياة ومصاعبها، لم أصدق ما سمعته أذناي وهي تسرد ما واجهته من مواقف يندى لها الجبين خجلًا وألمًا أثناء بحثها عن وظيفة أحلامها.

من بين المواقف كلها لم يسترعِ انتباهي إلا موقفا واحدا لصاحب إحدى المؤسسات الذي شاهد منشورا لها تبحث فيه عن عمل عبر شبكة التواصل المهني (لينكد ان)، تواصل معها وطلب سيرتها الذاتية ومن ثم طلب الاتصال بها، فلم يكن هدف مكالمته لها وحديثه معها إلا استدراجا لها لعالم بعيد عن الفضيلة والأخلاق للأسف الشديد، قريب من الرذيلة وأسبابها، كانت محاولة قذرة منه، استخدم فيها أسلوبا هجوميا رخيصا ليوهمها أنها لا شيء يذكر، وأنها لن تجد وظيفة أبدا إلا بمساعدته هو فقط، لم تصدقه ولم تنجرف خلفه، واستعادت رباطة جأشها في نهاية المكالمة لتواجهه بحقيقته البشعة، لينهيها هو بدوره بسبٍّ ووصمٍ لها برجعية الفكر وتخلفه!!

ماذا لو كانت هذه الصديقة فتاة في مقتبل العمر قليلة الخبرة؟! هل نستطيع تصور السيناريو الذي قد يكون؟ برأيي نعم سيستغل هذا وأمثاله جانب العمر والخبرة ليوهمها أنها لن تحصل على وظيفة إلا عن طريقه، وأن لا مكان لها في عالم الأعمال إلا بمساعدته، قد ينجح هذا الأسلوب معها بسبب نيتها الطيبة وغفلتها عن خبث من قد يتعامل معها بمثل هذا الأستدراج، لتجد نفسها في نهاية الأمر قد سلكت مسلكا لم تع أنها سائرة إليه إلا بعد فوات الأوان.

بالرغم من أن مجتمعنا مجتمع محافظ وواعي، وشبابنا وشاباتنا معروفين بالصلاح والشهامة والمروءة، لكن وكأي مجتمع هناك فئة تشذ عن القيم والعادات الأصيلة، وبرأيي أنه لم يجرؤ هذا وأمثاله إلا لأنه قد نجح مرة أو مرتين في الإيقاع بفتيات غافلات بريئات، دفعتهن الحاجة وضيق ذات اليد لتصديقه هو أو غيره ممن يستهدف هذه الشريحة باحترافية الصياد، ومثابرته خلف ضحيته باستغلال حاجتها المادية والنفسية، وهذا الاستغلال ليس للفتيات بل استغلال واستغفال لمجتمع هو في غالبه صالح، ويحب المساعدة و(الفزعة)، فمن الصعب أن يتسلل الشك لبعض الفتيات في أمثال هؤلاء المجرمين.

هنا أتوقف قليلا لأوجه حديثي للباحثات عن عمل، في البداية لا يمكن لصاحب مؤسسة همُّه العمل أن يتواصل مع من يريد توظيفهم إلا عن طريق قسم الموارد البشرية، أوعن طريق البريد الالكتروني الرسمي الخاص بالمنشأة، والرزق بيد الله وحده وهو الرزاق سبحانه، ولا يمكن لأي شخص غريب عنكن أن يكون أحرص منكن على مستقبلكن ورزقكن، ولن يكون هناك خدمات مجانية تقدم في هذا المجال دون مقابل، وغالبا يعقب هذه الخدمة شرٌّ وفساد كبير.

نعيش اليوم -بفضل الله- حياة حافلة بالعمل والانفتاح والنجاح، ونالت المرأة كثيرا من حقوقها، والمستقبل نراه باهرا مزدهرا أمام الشباب والشابات على حد سواء، ولأن المرحلة التي نعيشها جديدة على مجتمعنا نوعا ما، فقد تنبهت الدولة رعاها الله لهذا وسنَّت قوانين تحفظ حقوق الشباب والشابات، وتردع من تسول له نفسه الاعتداء على غيره بأي شكل من أشكال الاعتداء، خصوصا التحرش والاعتداء الجنسي بل حتى اللفظ منه كذلك، حيث تنص المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش: “يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”.

وقد نص النظام على حماية خصوصية المجني عليهم وعلى سرية قضاياهم سرية تامة، إذن فلا شيء نخشاه ونحن في دولة قانون وشريعة يهمها راحة المواطن بالدرجة الأولى ومحاسبة المخطئ كائنا من كان.

الحديث في هذا الموضوع لم يتنه بعد، فليس الهدف دائما يكون تحرشا فقط بل قد يتعدى هذا لأهداف أكبر وأعمق، مما قد نتوقع أشكال النصب والاحتيال والاستغلال بشتى الأشكال، وما زال للحديث بقية.

* وسمية القحطاني (طالبة دراسات عليا)