الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت

كل الوطن – فريق التحرير: استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، اليوم، الشيخ أحمد بن نواف الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

ورحب ولي العهد بالشيخ أحمد بن نواف الصباح في بلده الثاني السعودية، متمنياً لسموه ومرافقيه طيب الإقامة.

فيما عبر رئيس الوزراء الكويتي عن سعادته بزيارة السعودية ولقائه سمو ولي العهد، حيث تسلم ولي العهد خلال الاستقبال رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ونقل رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال الاستقبال تحيات وتقدير أمير دولة الكويت وسمو نائبه ولي عهده، لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الذي حمله نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين لأمير دولة الكويت وولي عهده.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون وسبل تطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

فيما حضر من الجانب الكويتي السفير لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال خالد الأحمد الصباح ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.