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خبير تغذية يحذر من ضرر أطعمة شائعة

كل الوطن - فريق التحرير14 سبتمبر 2022آخر تحديث : الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 12:36 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
خبير تغذية يحذر من ضرر أطعمة شائعة

كل الوطن – فريق التحرير: حذر الدكتور ميخائيل غينسبورغ خبير التغذية الروسي من أضرار بعض الأطعمة الشائعة مثل الحلويات والبطاطس المقلية وغيرهما.

ويشير الخبير، إلى أن اكثر الأطعمة ضررا بالإضافة إلى المشروبات الكحولية هي شرائح البطاطس المقلية والحلويات وجميع الأطعمة المحتوية على السكر بما فيها منتجات الألبان المحلاة.

ويقول، “إذا لم نتحدث عن الكحول، فإن الأطعمة الضارة الأخرى الشائعة هي السكر والمواد الغذائية المحتوية على السكر. ضرر هذه الأطعمة واضح. وكلما زاد تناول الإنسان للسكر، قل عمره وشاخ مبكرا. أي أن المنتجات الغذائية المحتوية على نسبة عالية من الدهون والسكر (المعجنات) هي الأكثر ضررا للصحة. كما أن الوجبات الخفيفة رقائق البطاطس المقلية والبقصماط وغيرها هي ضارة أيضا”.

ويحذر الخبير من احتمال إضافة زيت النخيل إلى منتجات الألبان، لأنه أكثر ضررا من الزبدة. كما يجب عدم الإفراط بتناول اللحوم الحمراء.

ويقول، “كلما زاد تناولها، كان الوضع أسوأ. حيث أن تناولها أكثر من 3-4 مرات في الأسبوع، يزيد من احتمال الإصابة بسرطان القولون وأمراض الأوعية الدموية”.

المصدر: نوفوستي

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