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د. عبدالمجيد الجلاَّل: رعب إسرائيلي من نووي إيران !

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 7:48 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
د. عبدالمجيد الجلاَّل: رعب إسرائيلي من نووي إيران !

إسرائيل ، ومنذ قيامها في عام 1948 ، تسكنها حالة رعب ، من جيرانها في المنطقة ، ويكاد الهاجس الأمني ، والوجودي ، هو الحاكم في كل مراحل حياة هذه الدولة الطارئة ، رغم حالات التطبيع العربي الإسرائيلي الجارية اليوم .
أكثر التحديات الأمنية والوجودية التي تواجه إسرائيل اليوم ، هي نووي إيران ، إذ يعتقد الإسرائيليون بأنَّ إيران , جارتهم اللدود ، قد قطعت شوطاً بعيداً في كل ما يتعلق بإنتاج القنبلة النووية ، وأن طريقها إلى إنتاجها باتت الأقصر ، في حال قررت حكومة طهران امتلاك السلاح النووي .
وأكثر ما يخشاه الإسرائيليون بأنَّ إعادة إحياء الاتفاق النووي ، سوف يتيح رفع العقوبات المفروضة على إيران ، وسوف تتدفق على خزينتها ، أموال طائلة ، ما قد تستخدمها في دعم الأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم ، خاصة تلك الموجهة ضد إسرائيل .
رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي ، مستمر ، في قيادة معركة شرسة في وجه مشروع إعادة العمل بالاتفاق النووي ، وفي تصريحاته الأخيرة وصفه بالاتفاق السيء ، وقال ” سيمنح إيران مئة مليار دولار سنوياً ، سوف يتم استخدامها ، في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ، وعلى ترويج الإرهاب في كل أنحاء العالم ، وعلى تعزيز البرنامج النووي الإيراني ” .
كما توالت اتصالات الحكومة الإسرائيلية بأعضاء الإدارة الأمريكية ، وفي مقدمتهم الرئيس بايدن ، ودارت بين الجانبين ، اجتماعات مغلقة ، في واشنطن ، بشأن الاتفاق النووي ، بحضور رئيس الموساد الإسرائيلي ، ونجحت إسرائيل بانتزاع التزام أمريكي ، بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ، وبأمن إسرائيل ، كما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بالعمل على محاربة الاتفاق النووي ، بكل قوة، ولكن دون الإضرار بالعلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة .
ونتيجة لصعوبة وقف العمل بإعادة إحياء الاتفاق النووي ، حاولت إسرائيل خلال الفترة الماضية ، وضع العصي في دواليب الاتفاق النووي ، من خلال معارضة إلغاء تصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن القائمة الأمريكية للإرهاب، والضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذريّة للتحقيق بصورة جدية ، في الملفات الإيرانية ذات الصلة بالملف النووي ، لأنها تخشى أن يؤدي العودة إلى الاتفاق النووي ، إلى التأثير السياسي على استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بغلق الملفات المفتوحة ، قبل إجراء تحقيقات مهنية في كل أوراق هذه الملفات ، وقد نجحت إسرائيل في تحقيق أهدافها هذه !
على كل حالٍ ، تدعي إسرائيل أنَّها ستظل تتحرك باتجاه منع إيران من التحوّل إلى دولة نووية ، وأنَّها غير مُلزمة بالاتفاق النووي ، ولن تسمح بتهديد نظام إسلامي مُتطرف ، لأمن ووجود إسرائيل ، ولكن في تقديري ، كل ذلك ، مجرد هياط سياسي، لا غير .
خلاصة القول : سيظل الهاجس الأمني والوجودي ، يؤرق حياة الإسرائيليين ، في ظل الإصرار والعناد ، على تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ، بدولة فلسطينية مُستقلة ، إلى جانب دولة إسرائيل ، وحين تلتزم بذلك ، وتتراجع عن مواقفها السلبية هذه ، سوف تتلاشى على الفور كل هواجسها الأمنية والوجودية ، وتحظى بتطبيع مع العالم العربي والإسلامي ، وتنتهي إلى الأبد ، قضايا الصراع ، والكراهية ، والحروب ، في منطقة الشرق الأوسط .

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