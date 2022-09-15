جنين.. إستشهاد فتى فلسطيني برصاصة إسرائيلية استقرت في الرأس

كل الوطن – فريق التحرير: أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإستشهاد فتى برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في كفر دان بمحافظة جنين، ما يرفع عدد القتلى إلى 149، بينهم 34 في جنين.

واستشهد الفتى عدي طراد صلاح (17 عاما)، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة كفر دان بقضاء جنين في الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين في جنين والخليل، وبين قوات الاحتلال.

وأصيب 3 أشخاص برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفردان، بينهم الفتى عدي الذي أعلن عن استشهاده، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع في الخليل.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر راعي، وأطلقت الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب الشبان الفلسطينيين الذين تصدوا للاقتحام.

المصدر: وكالات