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الحكومة السعودية تصدر قرارا بخصوص العلم وصور القيادة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : السبت 17 سبتمبر 2022 - 12:20 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
الحكومة السعودية تصدر قرارا بخصوص العلم وصور القيادة

كل الوطن – فريق التحرير: أصدرت وزارة التجارة السعودية قرارا بمنع استخدام علم المملكة وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية.
وقالت أن القرار يشمل المطبوعات وساللع والمنتجات والنشرات الإعلامية، والإهداءات الخاصة وغيرها.

وأشارت إلى أن فرقا ستقوم بجولات رقابية على الأسواق في جميع مناطق المملكة لضبط هذه المخالفات.

كما يشمل قرار المنع “المتاجر الإلكترونية”، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك، بحسب بيان الوزارة.

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