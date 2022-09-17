غابات مخفية في أعماق المحيط تغطي مساحة الهند مرتين!

كل الوطن – فريق التحرير: ربما يعرف الكثير منا عن أكبر مساحة غابات في العالم، الغابات الشمالية الممتدة من روسيا إلى كندا.

وتوجد غابات ضخمة من عشب البحر والأعشاب البحرية، مخبأة تحت الماء، تمتد إلى أبعد مما كنا نعتقد في السابق.

وسمي القليل منها. لكن الستائر المورقة الخاصة بها هي موطن لأعداد هائلة من الأنواع البحرية.

وتقع الغابة البحرية الإفريقية الكبرى قبالة سواحل جنوب إفريقيا، بينما تفتخر أستراليا بالشعاب المرجانية الجنوبية العظيمة حول روافدها الجنوبية.

وهناك العديد من الغابات الشاسعة تحت الماء في جميع أنحاء العالم.

واكتشف بحث ألبرت بيسارودونا سيلفستر، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه، وكارين فيلبي دكستر، زميلة باحثة في كلية العلوم البيولوجية، وتوماس ويرنبرغ، الأستاذ بجامعة أستراليا الغربية، الجديد مدى شمولها وإنتاجيتها. ووجدوا أن غابات المحيطات في العالم تغطي مساحة تبلغ ضعف مساحة الهند.

وتواجه غابات الأعشاب البحرية تهديدات من موجات الحر البحرية وتغير المناخ. لكنها قد تحمل أيضا جزءا من الإجابة، من خلال قدرتها على النمو بسرعة وعزل الكربون.

ما هي غابات المحيطات؟

تتكون الغابات تحت الماء من الأعشاب البحرية، وهي أنواع من الطحالب. ومثل النباتات الأخرى، تنمو الأعشاب البحرية عن طريق التقاط طاقة الشمس وثاني أكسيد الكربون من خلال عملية التمثيل الضوئي.

وتنمو أكبر الأنواع على ارتفاع عشرات الأمتار، وتشكل مظلات الغابة التي تتأرجح في رقصة لا تنتهي مع تحرك الأمواج. وتماما مثل الأشجار الموجودة على الأرض، توفر هذه الأعشاب البحرية موطنا وطعاما ومأوى لمجموعة متنوعة من الكائنات البحرية. ويوجد للأنواع الكبيرة مثل خيزران البحر وعشب البحر العملاق، هياكل مملوءة بالغاز تعمل مثل البالونات الصغيرة وتساعدها على إنشاء مظلات عائمة واسعة.

وتعتمد الأنواع الأخرى على سيقان قوية للبقاء منتصبة ودعم شفرات التمثيل الضوئي الخاصة بها.

ما مدى اتساع هذه الغابات وما مدى سرعة نموها؟

لطالما عُرفت الأعشاب البحرية بأنها من بين أسرع النباتات نموا على هذا الكوكب. ولكن حتى الآن، كان من الصعب للغاية تقدير حجم المساحة التي تغطيها غاباتها.

وعلى الأرض، يمكنك الآن بسهولة قياس الغابات بواسطة القمر الصناعي. وتحت الماء، الأمر أكثر تعقيدا. لا تستطيع معظم الأقمار الصناعية إجراء قياسات في الأعماق التي توجد بها غابات تحت الماء.

وللتغلب على هذا التحدي، اعتمد الباحثون على ملايين السجلات تحت الماء من المؤلفات العلمية والمستودعات عبر الإنترنت والمعشبات المحلية ومبادرات علوم المواطن.

وباستخدام هذه المعلومات، نمذجوا التوزيع العالمي لغابات المحيطات، ووجدوا أنها تغطي ما بين 6 ملايين و7.2 مليون كيلومتر مربع.

وبعد ذلك، قيّموا مدى إنتاجية غابات المحيطات – أي مقدار نموها. ووجدوا أن غابات المحيطات أكثر إنتاجية من العديد من المحاصيل المزروعة بشكل مكثف مثل القمح والأرز والذرة.

وكانت الإنتاجية أعلى في المناطق المعتدلة، والتي عادة ما تغمرها المياه الباردة الغنية بالمغذيات.

وكل عام، في المتوسط ​، تنتج غابات المحيطات في هذه المناطق من 2 إلى 11 ضعف الكتلة الحيوية لكل مساحة من هذه المحاصيل

وهذه النتائج مشجعة. يمكننا تسخير هذه الإنتاجية الهائلة للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي في العالم في المستقبل. ويمكن لمزارع الأعشاب البحرية أن تكمل إنتاج الغذاء على الأرض وتعزز التنمية المستدامة.

كما تعني معدلات النمو السريع هذه أن الأعشاب البحرية متعطشة لثاني أكسيد الكربون. وأثناء نموها، تسحب كميات كبيرة من الكربون من مياه البحر والغلاف الجوي. وعلى الصعيد العالمي، قد تمتص غابات المحيطات قدرا من الكربون مثل الأمازون.

وهذا يشير إلى أنها يمكن أن تلعب دورا في التخفيف من تغير المناخ. ومع ذلك، قد لا ينتهي الأمر بعزل كل هذا الكربون، لأن هذا يتطلب حبس كربون الأعشاب البحرية بعيدا عن الغلاف الجوي لفترات زمنية طويلة نسبيا.

وتشير التقديرات الأولى إلى أنه يمكن عزل نسبة كبيرة من الأعشاب البحرية في الرواسب أو أعماق البحار. لكن مقدار كربون الطحالب البحرية الذي يتم عزله بشكل طبيعي هو بالضبط مجال بحث مكثف.

وتقريبا كل الحرارة الزائدة المحتبسة بواسطة 2400 غيغا طن من غازات الدفيئة التي أطلقت حتى الآن، ذهبت إلى محيطاتنا.

وهذا يعني أن غابات المحيطات تواجه ظروفا صعبة للغاية. واختفت مساحات شاسعة من غابات المحيطات مؤخرا قبالة غرب أستراليا وشرق كندا وكاليفورنيا، ما أدى إلى فقدان الموائل وإمكانية عزل الكربون.

وعلى العكس من ذلك، مع ذوبان الجليد البحري وارتفاع درجات حرارة المياه، من المتوقع أن تشهد بعض مناطق القطب الشمالي توسعا في غابات المحيطات.

وتلعب هذه الغابات التي تم تجاهلها دورا مهما وغير مرئي إلى حد كبير قبالة سواحلنا. وغالبية الغابات تحت الماء في العالم غير معترف بها وغير مستكشفة ومجهولة.

ودون جهود كبيرة لتحسين معرفتنا، لن يكون من الممكن ضمان حمايتها والحفاظ عليها – ناهيك عن تسخير الإمكانات الكاملة للعديد من الفرص التي توفرها.

المصدر: ساينس ألرت