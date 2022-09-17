اعتداء جنسي في طابور رؤية نعش الملكة إليزابيث

كل الوطن – فريق التحرير: قالت شرطة لندن إن رجلا وجهت إليه تهمتي اعتداء جنسي، الجمعة، بعد أن أبلغت امرأتان عن تعرضهما للاعتداء في حديقة، حيث كان الناس يصطفون في طابور لرؤية نعش الملكة إليزابيث.

واصطف عشرات الآلاف من الأشخاص في لندن على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وانتظر بعضهم طوال الليل، لتوديع الملكة التي سيبقى جثمانها في قاعة وستمنستر بالبرلمان حتى يوم الاثنين.

وأضافت شرطة العاصمة أن “أديو أديشين (19 عاما)”، الذي مثل أمام محكمة وستمنستر، الجمعة، وجهت إليه أيضا تهمتين تتعلقان “بخرق أمر منع الأذى الجنسي”.

وقال نائب مساعد المفوض، ستيوارت كوندي، في بيان نشرته رويترز: “كما رأى الحاضرون في الطابور، كان الضباط على أهبة الاستعداد للرد على الفور واعتقال الرجل”.

وأضاف: “المنظمون وضباط الشرطة في لندن موجودون على طول الطريق لمساعدة ودعم أولئك الذين يصطفون لتوديع صاحبة الجلالة الملكة (…) كانت هناك جرائم قليلة جدا أو حوادث أخرى اضطر فيها الضباط إلى التدخل”.

وبدأت الحشود المرور أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية، الأربعاء، المسجى في قصر وستمنستر حتى موعد الجنازة الوطنية، الاثنين المقبل، بعد مسيرة انطلقت من قصر باكينغهام وتقدمها أبناؤها.

بعد مغادرة قصر باكنغهام على عربة مدفع تجرها خيول، سيبقى نعش الملكة، التي توفيت الخميس الماضي عن 96 عاما، في أقدم قاعة في البرلمان البريطاني على منصة حتى الجنازة الوطنية.

المصدر::وكالات