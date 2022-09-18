فيديو للاجئ سوري يقذف نجله في البحر يشعل مواقع التواصل

كل ال كن – فريق التحرير: تسبب مقطع فيديو، يوثق إلقاء لاجئ سوري لأحد أطفاله في اليم بعد أن فارق الحياة متأثرا بالعطش والجوع، خلال رحلة هجرة غير نظامية في عرض البحر الأبيض المتوسط، في حالة من الحزن على منصات التواصل.

فقد زوجته وأولاده غرقاً في البحر .. من قصص القهر التي عشناها ونعيشها.. تفضح زيف قلوبنا وتختصر كثيراً من حكايانا وألمنا الفيديو كاملاً هنا: https://t.co/RGnHeuHOE0pic.twitter.com/XZUpEiFYMz — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) September 17, 2022

اليوم سافر آخر صديق مقرب هاجر إلى أوربا ولا أتوقع رؤيته مجدداً هذه الهجرة مليئة بالمخاطر مشي لأيام في جبال و وديان وعرة لكنه فضل الهجرة ولأنه بلادنا لم تعد مكان صالح للعيش البشري في عشر سنوات خسرت ثلة من الأصدقاء كنت أملك الدنيا معهم ما عادت بلادي وطن — همام عيسى (@humam_isa) September 17, 2022

ووثق المقطع لحظات عصيبة وفاجعة كبيرة وفق وصف المغردين، حيث كفّن الأب بملابسه جثة ابنه، وسط صدمة وفزع بقية الركاب على متن قارب الهجرة.

وعاش الحادثة المأساوية نحو 32 مهاجرا