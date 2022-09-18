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فيديو للاجئ سوري يقذف نجله في البحر يشعل مواقع التواصل

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأحد 18 سبتمبر 2022 - 4:44 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
فيديو للاجئ سوري يقذف نجله في البحر يشعل مواقع التواصل

كل ال كن – فريق التحرير: تسبب مقطع فيديو، يوثق إلقاء لاجئ سوري لأحد أطفاله في اليم بعد أن فارق الحياة متأثرا بالعطش والجوع، خلال رحلة هجرة غير نظامية في عرض البحر الأبيض المتوسط، في حالة من الحزن على منصات التواصل.

ووثق المقطع لحظات عصيبة وفاجعة كبيرة وفق وصف المغردين، حيث كفّن الأب بملابسه جثة ابنه، وسط صدمة وفزع بقية الركاب على متن قارب الهجرة.

وعاش الحادثة المأساوية نحو 32 مهاجرا

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