لبنان.. مواجهة خلال تحرك للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في ملف اقتحامات المصارف (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: وقعت اليوم الاثنين مواجهة بين عدد من اللبنانيين المحتجين والقوى الأمنية أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في ملف اقتحامات المصارف.

وقد تخلل الاحتجاج قطع الطريق بمحيط قصر العدل، فيما يحاول عدد من المحتجين اقتحام مبنى قصر العدل احتجاجا على استمرار توقيف عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم في قضية اقتحام بنك “لبنان والمهجر”.

وكان مدعي عام التمييز، القاضي ​غسان عويدات، أصدر إشارة​ بإبقاء كل من عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم رهن التوقيف لاستكمال ​التحقيقات​.

يذكر أن المواطنين الموقوفين ساعدا المودعة، سالي حافظ، باقتحام بنك “لبنان والمهجر” للحصول على وديعتها.

وكانت اللبنانية سالي حافظ، المتوارية حاليا عن الأنظار، اقتحمت يوم الأربعاء الماضي بنك “لبنان والمهجر” مستخدمة “سلاحا بلاستيكيا”، مطالبة بالحوصل على وديعتها المالية التي تبلغ 20 ألف دولار، وذلك من أجل متابعة علاج شقيقتها المصابة بمرض السرطان.

المصدر: RT