بعد إشاعات عن مرضه.. أحدث ظهور للزعيم عادل إمام برفقة عمر متولي (صورة)

كل الوطن – فريق التحرير: نشر الفنان المصري، عمر متولي، صورة جديدة تجمعه مع الزعيم عادل إمام، بعد الأنباء المتداولة حول إصابته بمرض الزهايمر.

وعلق عمر متولي على الصورة التي نشرها أمس الأحد عبر صفحته في تطبيق “انستغرام”: “ربنا يخليك لينا”.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، كشف المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، تطورات حالته الصحية وما أثير عنها في الآونة الأخيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”: “الواحد مل من الشائعات وتعودنا عليها، كل شوية شائعة شكل، ومش عارفين نعمل إيه؟”.

وأضاف: “كنا قاعدين بنتكلم النهاردة وبنهرج وبيقلي يا عصام ده موتوني قبل كده خمس أو ست مرات هيقولوا إيه تاني؟”.

وعن سماع الزعيم عادل إمام أنباء إصابته بالزهايمر قال عصام: “مش متابع هو سوشيال ميديا كتير، لكن سألني إنت ليه بتطلع ترد وتتكلم عني؟ قلت له لما يقولوا عندك زهايمر لازم اطلع وأرد، قاللي هترد على إيه؟ إذا كان موتوني قبل كده خمس أو ست مرات”.

المصدر: RT