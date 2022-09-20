ظنوا أنه انقلاب.. تحركات أمنية ليلية تثير رعب السكان في العاصمة العراقية

كل الوطن – فريق التحرير: دخل سكان العاصمة العراقية بغداد الليلة الماضية حالة من “الرعب” بعد قطع مفاجئ للطرق وانتشار كثيف للقوات الأمنية في مناطق منها.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات أنباء معلومات عن “وجود انقلاب عسكري” لكن اتضح فيما بعد أن القوات الأمنية كانت تنفذ “ممارسة أمنية”.

وقال قائد عسكري عراقي لـ RT إن “ما حدث أمس كان ممارسة (تمرين) أمنية طبيعية في جانب الرصافة من العاصمة، واليوم أيضا ستكون هناك ممارسة في جانب الكرخ”.

وتزامنت الممارسة الأمنية مع سفر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهو ما أثار لغطا كبيرا بشأن “الانقلاب”.

وهاجم مدونون وإعلاميون حكومة الكاظمي بسبب ما وصفوه بـ”إرعاب” الناس نتيجة للإجراءات الأمنية المشددة التي شهدتها العاصمة ليلة أمس.

المصدر: RT