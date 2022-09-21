طرح هاتف آيفون الجديد.. حقيقة “ما لم يحدث” في دبي

كل الوطن – فريق التحرير: تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام، صور يقول ناشروها أنّها “لطوابير” من الناس في الإمارات، ينتظرون دورهم لشراء النسخة الجديدة من هاتف “آيفون” التي كشفت عنها شركة “آبل” أخيراً.

إلا أنّ الصور جميعها قديمة، وبعضها مصور خارج دولة الإمارات.

وتضمّ المنشورات صوراً عدّة يظهر في جميعها طوابير من الناس، منهم من يقف في الصفّ أمام متاجر عليها علامة التفاحة، العلامة التجاريّة لشركة آبل، ومنهم من يجلس أرضاً.

وعلّق ناشرو الصور بالقول إنها ملتقطة في دبي لطوابير “تنتظر دورها لشراء هاتف آيفون 14”.

وكانت شركة آبل قد عرضت في الثامن من سبتمبر مجموعة هواتفها الذكية الجديدة التي طرحتها بأسعار مشابهة لسلستي “آي فون” السابقتين، رغم التضخّم المتزايد ونقص المكوّنات.

ولم تُشر شركة التكنولوجيا العملاقة إلى أي تغييرات جوهرية في أجهزتها، باستثناء الاستغناء عن الفتحة المخصصة لبطاقة “سيم”، والاستعاضة عنها بنسختها الرقمية.

ووُصِف “آي فون 14” بأنه “أسرع من كل الهواتف المنافسة”، ويتميز بشاشة أكبر، وبطارية تدوم وقتاً أطول، وعدسات أفضل للصور والفيديو أياً كانت درجة الضوء أو الصعوبات.

ويمكن لهذه الهواتف الذكية إرسال نداءات استغاثة عبر الأقمار الاصطناعية، ورصد حوادث السيارات لتنبيه أجهزة الإنقاذ بسرعة أكبر.

وطرحت النسخة الجديدة في الأسواق في 16 سبتمبر في بلدان عدّة، من بينها الإمارات التي شهدت متاجرها بالفعل تهافتاً للناس لشراء هذه الهواتف.

لكنّ هذه الصور المتداولة لا تظهر تهافت الناس في الإمارات لشراء آخر نسخ الهاتف المطروحة في الأسواق.

فالتفتيش عنها يظهر أنّها منشورة في سنوات مضت وفي بلدان مختلفة.

وبعضها نشر في نوفمبر 2017 في كولونيا الألمانيّة لأشخاص ينتظرون دورهم لشراء نسخة “آيفونX”، أو في شيكاغو الأميركية لشراء جهاز “آيباد 2” اللوحي.

أما الصورة الثانية التي صورت فعلا في دبي وكانت حقيقة لزبائن أبل، فهي قديمة أيضاً ومنشورة في نوفمبر 2017 وكانت لتهافت الزبائن في “دبي مول” لشراء نسخة “آيفون X”.

المصدر: الحرة