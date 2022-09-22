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د. عبدالمجيد الجلَّال: “وطن المجد والأمجاد”

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الخميس 22 سبتمبر 2022 - 11:19 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
د. عبدالمجيد الجلَّال: “وطن المجد والأمجاد”

نحتفي بيوم الوطن ، وهو يوم عزيز على قلوبنا ومشاعرنا .
تربطنا بهذا اليوم ، وشائج المنشأ والتكوين ، والدم ، والتاريخ .
نحتفي بهذا اليوم الخالد ، ونحن نرى وطننا ، وقد أضحى أرضاً آمنة ، وواحة مستقرة ، ومزدهرة ، ومطمئنة ، وقيمة حضارية عالية ، ومنارة للعلم والمعرفة ، والنمو والتنمية ، بعد أن ظلَّ لقرونٍ وأزمنة عديدة ، يرزخ تحت وطأة الخوف ، والاقتتال ، والفوضى ، والجوع ، والفقر ، والجهل ، والتمزق والتشرذم ، والتفرق شَذَرَ مَذَرَ .
أكثر من ذلك ، أضحى وطننا رقماً صعباً ، على المستويين الإقليمي والدولي، وتبؤت المملكة العربية السعودية مكانة عالمية مرموقة ، مكَّنها من القيام بأدوار حضارية ، لخدمة محيطها الخليجي والعربي والإسلامي ، بل ، والمشاركة بفعالية ، في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين .
لذا ، من المهم جداً ، العمل على إحياء وتنمية كل القِيم النبيلة ، الراعية لحوافِّ هذا الكيان الكبير ، ووسطه ومحيطه .
علينا ، نحن أبناء هذا الوطن العزيز بإذن الله ، احترام قِيم العدل ، والشفافية ، والمصداقية ، والمساواة ، وتكافؤ الفرص ، وتعزيز حقوق الإنسان السعودي !
علينا كذلك ، العمل بهمة وعزيمة ، على نفض غبار البيروقراطية ، والمحسوبية ، والانتهازية ، والفساد ، وكل الممارسات التي تعبث بمصالح المواطنين ، وحقوقهم المادية والمعنوية ، وتحول دون تمتعهم بخيرات وطنهم ، على امتداد مدنه ، ومحافظاته ، وقُراه ، وهجره .
والأهم ، علينا الاستمرار ، في نشر ثقافة المحبة ، والتسامح ، والاعتدال ، والوسطية ، ولغة الحوار بين أفراد الوطن ، وطوائفه ، وأنَّه يتسع لجميع أبنائه ، بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم الفكرية.
وفي ظل رؤية 2030 يتطلع الوطن ، إلى بناء نهج اقتصادي ، لترسيخ التنوع الاقتصادي ، وتوظيف الموارد ، وتوطين المعرفة والتقنية ، وتطوير المنظومة الإدارية والإنتاجية ، في كافة قطاعات الدولة ، بنسقٍ متوازن ، بما يتماهى مع متغيرات العصر ، ومتطلبات اقتصاد المعرفة.
المملكة اليوم ، في مرحلةٍ سياسية وتاريخية جديدة ، وعهدٍ ، سيكون بإذن الله، أكثر إشراقاً ، وازدهاراً ، واستقراراً ، تَحُفه وحدة وطنية نموذجية ، امتزجت فيها كل معاني الوطنية والولاء ، في أبهى صورها ، وأنصع ملامحها ، في مُحيطٍ إقليمي ، ودولي ، مُضطَرِم بالانقسام والصراع والعنف والإرهاب .

خلاصة القول ، السعوديون ، يعيشون مرحلة مُبهرة ، تحت قيادة تاريخية واستثنائية ، تروم العمل المُخلص الجادّ ، لخدمة الوطن، ورفع رايته عاليا ، في كل المحافل والمواقع ، بما يشي بإذن الله ، بنهضةٍ تنموية وفكرية ومعرفية ، لا حدود لومضاتها ، وأنوارها .
شَذْرَةٌ : الوطن ُهو حيث يكون المرء في خير .

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