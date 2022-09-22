مستشار الأمن القومي الأميركي يشكر جهود ولي العهد السعودي في تحرير أسيرين أميركيين

كل الوطن – فريق التحرير: شكر مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، الأربعاء، الحكومتين السعودية والأوكرانية على جهودها في الإفراج عن محتجزين أميركيين في صفقة لتبادل السجناء مع موسكو.

ورحب سوليفان في تغريدة بجهود الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ومدير مكتبه، أندريه يرماك “لضم مواطنين اثنين أميركيين إلى صفقة تبادل السجناء المعلن عنها اليوم (الأربعاء)”.

وأضاف “نشكر ولي العهد والحكومة السعودية للتوسط في ذلك”.

واختتم تغريدته بالقول: “نتطلع قدما إلى لم شمل مواطنينا مع عائلاتهم”.

وأعلنت السعودية، الأربعاء، نجاحها في الوساطة للإفراج عن عشرة أسرى من خمس دول في إطار عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، في ظل الحرب المستعرة بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن الأسرى العشرة “من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا”.

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وأعلنت السعودية، الأربعاء، عن نجاحها في الوساطة للإفراج عن عشرة أسرى من خمس دول في إطار عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، في ظل الحرب المستعرة بين البلدين.

وأضافت أن الجهات المعنية في المملكة قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، وأنها تعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

وأشارت إلى أن الإفراج عن الأسرى جاء “بفضل مساعي ولي العهد مع روسيا وأوكرانيا”.