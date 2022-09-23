وكالة الأنباء الفرنسية: ارتفاع ضحايا قمع الاحتجاجات في إيران إلى 36 قتيلا

كل الوطن – فريق التحرير: قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن عدد ضحايا قمع الاحتجاجات في إيران وصل إلى 36 قتيلا فيما أعلنت منظمة “إيران هيومن رايتس” غير الحكومية في أوسلو امس مقتل 31 مدنيًا على الأقلّ منذ بداية المظاهرات التي تقمعها قوات الأمن في إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بسبب “ارتدائها لباسا غير محتشم”.

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم في بيان إن “الشعب الإيراني نزل إلى الشارع للنضال من أجل حقوقه الأساسية وكرامته الإنسانية (…) والحكومة ترد على هذه المظاهرات السلمية بالرصاص”.

ونددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس بـ “الهجوم الوحشي على النساء الشجاعات” اللواتي يتظاهرن منذ أيام عدة في إيران، معتبرة أن قمع المظاهرات يشكل “تعرضا للإنسانية”.

وقالت الوزيرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن “الهجوم الوحشي على النساء الشجاعات هو تعرض للإنسانية”، مضيفة أن ألمانيا تعتزم رفع “هذا الانتهاك لحقوق النساء وتاليا لحقوق الإنسان امام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”.