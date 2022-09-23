هكذا احتفل أطفال السعودية بيومهم الوطني 92

كل الوطن – فريق التحرير: عاشت كافة مدن السعودية، اليوم، احتفالات اليوم الوطني 92 عبر العديد من البرامج والفعاليات، في حين خرج الكثير من الأسر والأطفال إلى المنتزهات والأماكن العامة متوشحين باللون الأخضر، رافعين العلم السعودي، وحاملين عبارات (هي لنا دار)، لتضم عشرات الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية والأعمال الحرفية، إضافةً إلى العروض الفلكلورية والألعاب الحركية، كما ضمت الفعاليات منصات تفاعلية مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء بتراث المملكة من خلال العروض الأدائية المستوحاة من التراث الشعبي لكل منطقة، إضافة إلى الألعاب النارية.

في الوقت الذي شهدت فيه كافة مواقع الاحتفالات تواجد الجهات الأمنية عبر منظومة تكاملية لتنظيم حركة السير وحفظ الأمن.