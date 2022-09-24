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تونس.. بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 نقابيين أمنيين‎‎

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : السبت 24 سبتمبر 2022 - 11:30 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
تونس.. بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 نقابيين أمنيين‎‎

كل الوطن – فريق التحرير: أصدرت المحكمة العسكرية بصفاقس في تونس بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 نقابيين‎‎ ينتمون إلى النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس في ما يعرف بوقائع الخيمة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في تونس شكري حمادة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بصفاقس أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 أمنيين ينتمون الى النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس في ما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس.

وقال حمادة إنه تم استدعاء 9 أمنيين بصفتهم شهود في ما يعرف بوقائع الخيمة بصفاقس التي تم نصبها للتنديد بما اعتبروه سياسة تسويف من قبل وزارة الداخلية في تطبيق اتفاقاتها.

وأضاف أنه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق 8 منهم في حين الابقاء على أمني واحد بصفته شاهدا.

المصدر: “موزاييك”

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