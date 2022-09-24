لافروف يجتمع مع وزراء خارجية دول “التعاون الخليجي”

كل الوطن – فريق التحرير: بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز العلاقات، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش فعاليات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة “تاس” عن لافروف قوله في هذا اللقاء الوزاري أمس الجمعة: “نعزز تعاوننا بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي. بحثنا الأوضاع بالتفصيل في اجتماع الرياض وسننظر الآن في كيفية تنفيذ الاتفاقات. يسرني أن أراكم”.

وأفادت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف عقد أمس لقاء مع أعضاء “الترويكا” بمجلس التعاون الخليج وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان والبحرين عبد اللطيف الزياني ومندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الحسن.

وأشار البيان أن خلال المحادثة تم بحث آفاق تعزيز التعاون المتنوع بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك تطوير الحوار السياسي وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، كما جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا المطروحة على الأجندتين الإقليمية والدولية.

وأعرب لافروف عن قناعته بأن العلاقات متعددة الاتجاهات بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في التطور بنجاح لصالح شعوب دولنا، من أجل تشكيل بنية عادلة ومتوازنة ومستدامة للعلاقات الدولية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

المصدر: RT