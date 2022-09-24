وزير الداخلية التركي يشارك السفارة السعودية احتفالها باليوم الوطني

كل الوطن – فريق التحرير: شارك وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في حفل استقبال أقامته السفارة السعودية لدى أنقرة بمناسبة اليوم الوطني الـ92.

وفي كلمته بحفل الاستقبال، هنأ صويلو، السعودية بيومها الوطني، مبينا أن الروابط بين البلدين تلقي على عاتقهما مسؤوليات كبيرة.

وأكد أن تركيا والسعودية انطلقتا في مسيرة قوية للغاية، لا تقتصر وجهتها على المنحى التجاري فحسب، وإنما مسيرة نحو الحق والعدل وإنصاف المظلوم، مشددا على أن العلاقات التركية السعودية أعطت الأمل والقوة للشعوب المظلومة.

وقال “نؤمن أن متانة هذه العلاقات في القرن الـ21 ستكون قادرة على وضع حد لبعض المظالم في العالم”، مؤكدا أن تعاون تركيا والسعودية في مختلف المجالات وخاصة التجارية والصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب، من شأنه أن يوفر الرفاهية والازدهار للدول المظلومة والمضطهدة والشعوب الساعية لنيل حقوقها.

وأعرب عن دعم تركيا لجهود السعودية في مجال الحفاظ على البيئة، واستعداد أنقرة للتعاون مع الرياض في هذا الخصوص، إضافة إلى حشد الجهود التركية للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين، معتبرا أن ترشيح السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 يعد خطوة مهمة للمنطقة بأكملها.

بدوره، أعرب القائم بالأعمال السعودي يوسف الحربي، عن شكره لتركيا على دعمها لترشيح السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وأشاد الحربي بالمكانة المرموقة للبلدين وثقلهما على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ودورهما في حل الأزمات الإقليمية وامتلاكهما إمكانات اقتصادية كبيرة باعتبارهما عضوين في مجموعة العشرين G-20.

المصدر: “الأناضول”