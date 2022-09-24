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سبيس إكس ستنقل رائدي فضاء سعوديين إلى المحطة الفضائية الدولية

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : السبت 24 سبتمبر 2022 - 11:57 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمحليات
سبيس إكس ستنقل رائدي فضاء سعوديين إلى المحطة الفضائية الدولية

كل الوطن – فريق التحرير: قررت المملكة العربية السعودية إرسال رائدي فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية بواسطة مركبات شركة سبيس إكس الأمريكية.

ويذكر أن السعودية كانت في بداية العام الجاري قد اتفقت في هيوستن مع شركة Axiom Space، التي تنظم رحلات فضائية خاصة على متن المركبات الفضائية الأمريكية، حيث بموجب هذا الاتفاق سينطلق رائدا فضاء سعوديان إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات Crew Dragon التابعة لشركة سبيس إكس، ويمكثان في الفضاء أسبوعا واحدا ومن ثم يعودان إلى الأرض.

وسوف ينضم المشاركون في هذه المهمة المسماة Ax-2 إلى اثنين من الأمريكيين تم إرسالهما إلى الفضاء سابقا. ولكن هذه المهمة لم تحصل بعد على موافقة الدول المشاركة في محطة الفضاء الدولية: روسيا وكندا واليابان ووكالة الفضاء الأوروبية.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

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