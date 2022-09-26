بعد فيديو “الإساءة للعملة الوطنية”.. قطر تعتقل صاحب المقطع والمصور

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأحد، توقيف شخصين على خلفية فيديو أظهر شابا وهو يستخدم العملة الوطنية بطريقة اعتبرت مسيئة.

بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بالتعدي والإساءة للعملة القطرية، فقد تم إلقاء القبض على الشخص المعني ومن قام بالتصوير وإحالتهما لجهات الاختصاص لمباشرة إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن #الداخلية_قطر — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) September 25, 2022

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي: “بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بالتعدي والإساءة للعملة القطرية، فقد تم إلقاء القبض على الشخص المعني ومن قام بالتصوير وإحالتهما لجهات الاختصاص لمباشرة إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن”.

شاب قطري يهين الريال القطري العملة الوطنية المحمية قانوناً فيديو مستفز وعلى @MOI_Qatar سرعة القبض عليه ليكون عبرةً لغيره pic.twitter.com/x2UyeVP3j3 — دكتور عزمي (@drazmi22) September 25, 2022

وكان قد تم تداول فيديو لشاب يقوم بفرد عملات قطرية ثم مسح أنفه بإحداها. وفي مشهد آخر، وضعها مثل ورق للتواليت ثم مسح حذاءه بها.

وهو ما أثار غضب العديد من المعلقين على المقطع الذين اعتبروا أنها إساءة ودعوا إلى سرعة القبض عليه.

المصدر: الحرة