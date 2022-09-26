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بعد فيديو “الإساءة للعملة الوطنية”.. قطر تعتقل صاحب المقطع والمصور

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 10:13 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودوليفيديوهات
بعد فيديو “الإساءة للعملة الوطنية”.. قطر تعتقل صاحب المقطع والمصور

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأحد، توقيف شخصين على خلفية فيديو أظهر شابا وهو يستخدم العملة الوطنية بطريقة اعتبرت مسيئة.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي: “بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بالتعدي والإساءة للعملة القطرية، فقد تم إلقاء القبض على الشخص المعني ومن قام بالتصوير وإحالتهما لجهات الاختصاص لمباشرة إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن”.

وكان قد تم تداول فيديو لشاب يقوم بفرد عملات قطرية ثم مسح أنفه بإحداها. وفي مشهد آخر، وضعها مثل ورق للتواليت ثم مسح حذاءه بها.

وهو ما أثار غضب العديد من المعلقين على المقطع الذين اعتبروا أنها إساءة ودعوا إلى سرعة القبض عليه.

المصدر: الحرة

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