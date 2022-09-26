شاهد مواطناً يصدم مركبة رسمية.. وشرطة مكة توقفه

كل الوطن – فريق التحرير: خلال الساعات الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يوثق قيام مواطن يقود مركبة ويصدم مركبة رسمية قبل أن يهرب من الموقع.

"#شرطة_مكة" تقبض على شخص صدم مركبة رسمية قبل أن يهربhttps://t.co/MnvUCquNAqpic.twitter.com/H0k1nMZpMB — أخبار 24 (@Akhbaar24) September 25, 2022

في السياق أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة إيقاف قائد المركبة التي لم تكن تحمل لوحات.

كما تمت إحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

فيما حصد الفيديو تفاعلاً واسعاً، وسط مطالبات بمحاسبة المواطن على تصرفه.