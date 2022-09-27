توافق أردني سعودي على تشغيل مشروع الربط الكهربائي تجاريا في 2025

كل الوطن – فريق التحرير: ناقش مدير عام شركة الكهرباء الأردنية أمجد الرواشدة مع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة مازن بن علي البهكلي الاتفاقيات الثلاث الخاصة بمشروع الربط الكهربائي.

وقال الرواشدة إن الجانبين توافقا على أن يتم في النصف الثاني من عام 2025 تشغيل المشروع تجاريا، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا خلال اجتماعات عقدت في عمان على مدى يومين سير العمل بمشروع الربط الكهربائي الأردني-السعودي بما يعزز التعاون القائم بين البلدين في مجال الطاقة.

وأكد أهمية المشروع في تعزيز استقرارية وموثوقية الشبكة الكهربائية في البلدين من خلال توفير الدعم اللازم إضافة إلى تبادل الطاقة الكهربائية في أوقات ذروة الإحمال الكهربائية لدى الجانبين من خلال الاستفادة من التنوع والتباين الذي يطرأ على الطلب اليومي والموسمي على الكهرباء.

كما شدد على أهمية منظومات الربط الكهربائي البيني في تخفيض كلف الطاقة الكهربائية ورفع استقرارية هذه الأنظمة، لافتا الى أن التحول للشبكات المرنة ومنظومات الربط الكهربائي البيني بين الدول أصبح ضرورة من ضرورات أنظمة الطاقة الكهربائية الحديثة ومقوما أساسيا للأنظمة الكهربائية المستدامة والخضراء التي تعتمد على الطاقة المتجددة.

وكان الأردن والسعودية قد وقعا في أغسطس 2020 مذكرة تفاهم لتحقيق الربط الكهربائي بين البلدين باستكمال الربط الكهربائي العربي خاصة وأن البلدين مشتركان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي وسيكون هذا المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل الذي سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول المشرق العربي وبقية الدول العربية في شمال إفريقيا ويعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ومشاركة الطرفين فيها.

المصدر: “عمون”