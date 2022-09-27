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“لا نتحدث بهذه الطريقة”.. لماذا “وبخت” الملكة إليزابيث زوجة حفيدها؟

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 8:58 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
(FILES) In this file photo taken on July 10, 2018 (L-R) Britain's Camilla, Duchess of Cornwall, Britain's Queen Elizabeth II, Britain's Meghan, Duchess of Sussex, Britain's Prince Harry, Duke of Sussex, AND Britain's Prince William, Duke of Cambridge come onto the balcony of Buckingham Palace to watch a military fly-past to mark the centenary of the Royal Air Force (RAF). - Britain's Prince Harry and his wife Meghan will step back as senior members of the royal family and spend more time in North America, the couple said in a shock announcement on January 8, 2020. The surprise news follows a turbulent year for the monarchy, with signs that the couple have increasingly struggled with the pressures of royal life and family rifts. "We intend to step back as 'senior' members of the royal family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen," they said in a statement released by Buckingham Palace. (Photo by Tolga AKMEN / AFP)
(FILES) In this file photo taken on July 10, 2018 (L-R) Britain's Camilla, Duchess of Cornwall, Britain's Queen Elizabeth II, Britain's Meghan, Duchess of Sussex, Britain's Prince Harry, Duke of Sussex, AND Britain's Prince William, Duke of Cambridge come onto the balcony of Buckingham Palace to watch a military fly-past to mark the centenary of the Royal Air Force (RAF). - Britain's Prince Harry and his wife Meghan will step back as senior members of the royal family and spend more time in North America, the couple said in a shock announcement on January 8, 2020. The surprise news follows a turbulent year for the monarchy, with signs that the couple have increasingly struggled with the pressures of royal life and family rifts. "We intend to step back as 'senior' members of the royal family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen," they said in a statement released by Buckingham Palace. (Photo by Tolga AKMEN / AFP)

كل الوطن – فريق التحرير: أشارت كاتبة بريطانية، في كتاب جديد، إلى حدوث “صدام” بين ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، وميغان ماركل، زوجة حفيدها، هاري، أثناء التخطيط لحفل زفافهما في عام 2018.

ونشرت صحيفة “ميل أون صنداي” البريطانية مقتطفات من كتاب “الملكيون الجدد.. تراث الملكة إليزابيث ومستقبل التاج” للكاتبة، كاتي نيكول، بشأن التوترات التي كانت في القصر خلال الأسابيع والأشهر التي سبقت زفاف ميغان وهاري.

و”وبخت” الملكة إليزابيث الثانية ماركل أثناء التخطيط للزفاق وفق موقع إنسايدر نقلا عن الكتاب.

وأخبر مصدر نيكول أن ميغان شعرت “بالضيق الشديد” من أحد الموظفين في القصر أثناء تذوقها لطبق في قائمة الطعام الخاصة بحفل الزفاف لأنه كان يفترض أن يكون نباتيا بينما كان مذاقه مثل البيض.

وكانت الأجواء “متوترة” خلال المحادثة بين ميغان وموظف القصر، حتى تدخلت الملكة. وقال المصدر لنيكول: “فجأة دخلت الملكة وقالت: “ميغان! في هذه العائلة لا نتحدث إلى الناس بمثل هذه الطريقة”.

ولم يشر الكتاب إلى ما قالته ميغان للموظف تحديدا، مما دفع الملكة إلى التدخل.

وتفاجأت الملكة إليزابيث الثانية أيضا باختيار ميغان للون الأبيض الصافي لفستان الزفاف، لأنها تعتقد أنه لا ينبغي ارتداء هذا اللون، إذا كان قد سبق لها الزواج من قبل.

وكانت ميغان قالت في مقابلة سابقة مع مقدمة البرامج الشهيرة، أوبرا وينفري، أن زوجة الأمير ويليام، شقيق هاري، كيت ميدلتون، جعلتها تبكي في أسبوع زفافها بسبب خلاف على فستان ابنة الأخيرة، الأميرة شارلوت، أثناء العرس.

وكان هاري وميغان قد أعلنا، في العام الماضي، تنازلهما عن كل ألقابهما الرسمية، بعدما أكدا للملكة انسحابهما نهائيا من العائلة الملكية واتجاههم للعيش في الولايات المتحدة.

المصدر: الحرة

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