“لا نتحدث بهذه الطريقة”.. لماذا “وبخت” الملكة إليزابيث زوجة حفيدها؟

كل الوطن – فريق التحرير: أشارت كاتبة بريطانية، في كتاب جديد، إلى حدوث “صدام” بين ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، وميغان ماركل، زوجة حفيدها، هاري، أثناء التخطيط لحفل زفافهما في عام 2018.

ونشرت صحيفة “ميل أون صنداي” البريطانية مقتطفات من كتاب “الملكيون الجدد.. تراث الملكة إليزابيث ومستقبل التاج” للكاتبة، كاتي نيكول، بشأن التوترات التي كانت في القصر خلال الأسابيع والأشهر التي سبقت زفاف ميغان وهاري.

و”وبخت” الملكة إليزابيث الثانية ماركل أثناء التخطيط للزفاق وفق موقع إنسايدر نقلا عن الكتاب.

وأخبر مصدر نيكول أن ميغان شعرت “بالضيق الشديد” من أحد الموظفين في القصر أثناء تذوقها لطبق في قائمة الطعام الخاصة بحفل الزفاف لأنه كان يفترض أن يكون نباتيا بينما كان مذاقه مثل البيض.

وكانت الأجواء “متوترة” خلال المحادثة بين ميغان وموظف القصر، حتى تدخلت الملكة. وقال المصدر لنيكول: “فجأة دخلت الملكة وقالت: “ميغان! في هذه العائلة لا نتحدث إلى الناس بمثل هذه الطريقة”.

ولم يشر الكتاب إلى ما قالته ميغان للموظف تحديدا، مما دفع الملكة إلى التدخل.

وتفاجأت الملكة إليزابيث الثانية أيضا باختيار ميغان للون الأبيض الصافي لفستان الزفاف، لأنها تعتقد أنه لا ينبغي ارتداء هذا اللون، إذا كان قد سبق لها الزواج من قبل.

وكانت ميغان قالت في مقابلة سابقة مع مقدمة البرامج الشهيرة، أوبرا وينفري، أن زوجة الأمير ويليام، شقيق هاري، كيت ميدلتون، جعلتها تبكي في أسبوع زفافها بسبب خلاف على فستان ابنة الأخيرة، الأميرة شارلوت، أثناء العرس.

وكان هاري وميغان قد أعلنا، في العام الماضي، تنازلهما عن كل ألقابهما الرسمية، بعدما أكدا للملكة انسحابهما نهائيا من العائلة الملكية واتجاههم للعيش في الولايات المتحدة.

المصدر: الحرة