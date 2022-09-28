السعودية.. توقيف موظفين في وزارتي الدفاع والداخلية والتحقيق معهم في قضايا كبرى

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، عن إيقاف 97 شخصا من 6 وزارات بتهم عدة.

وأشارت “نزاهة” إلى أنها “باشرت خلال شهر صفر الهجري ( بين أغسطس

وسبتمبر) اختصاصاتها ومهماتها من خلال 3164 جولة رقابية، والتحقيق مع 147 مشتبها بهم، من ضمنهم موظفون في وزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنقل والخدمات اللوجستية”.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد⁩ تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1444هـ pic.twitter.com/64hd9Wn6Hb — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) September 27, 2022

وأوضحت الهيئة أنه “تم إيقاف 97 شخصا، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير”.