الأمن السعودي يتحرك بعد مقطع فيديو لمشاجرة ضمت 3 نساء و3 رجال في الرياض (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو يوثق مشاجرة ضمت 3 نساء و3 رجال، فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانا بهذا الخصوص.

🎥 #تم_القبض على ثلاثة مواطنين وثلاث مواطنات، بعد ان ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة بينهم في أحد الاماكن العامة بضرما، بسبب خلاف سابق بينهم. pic.twitter.com/Hj3u1zWrGx — عبدالله البرقاوي (@albargawy) September 27, 2022

وعلى صفحتها الرسمية بموقع “سناب شات”، نشرت الداخلية السعودية مقطع الفيديو مموها، معلقة عليه بالقول: “قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين و3 مواطنات ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بينهم في أحد المرافق العامة”.

وأضاف البيان: “تبين من إجراءات الاستدلال أن المشاجرة بسبب خلاف سابق، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.