طريقة تقبيل الأمير خالد للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان بعد أداء القسم تثير تفاعلا (فيديو + صور)

كل الوطن – فريق التحرير: انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لطريقة تقبيل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو والصور، التي انتشرت عقب أداء الأمير خالد بن سلمان القسم بعد تعيينه وزيرا للدفاع وبعد تعيين الملك سلمان لولي عهده رئيسا للوزراء.

لقد حظيت وزارة الدفاع منذ تولي سمو سيدي ولي العهد قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من سموه الكريم، أثمرت بإطلاقه -حفظه الله- برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي يعكس إيمان سموه بأهمية تطوير قدرات الوزارة، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 27, 2022

هي كذا سلومنا هي كذا تربيتنا هي كذا عوايدنا عندما يكون حاكمك وابناءه مثال للمحبه وللتربيه والبر تصرف جميل تشوفه في اغلب بيوتنا

تواضع وبر الله يديمكم ولايحرمنا منكم

ما اجمل الاخلاق والاحترام تثلج الصدر

الامير #خالد_بن_سلمان بعد ادائه القسم يقبل ابوه خادم الحرمين واخوه ولي العهد pic.twitter.com/f2g4exRyPV — 🇮🇶🫶🏻🇸🇦 ‏﮼الهنوف (@Nona2000hn) September 27, 2022

وعقب صدور أمر التعيين، كتب الأمير خالد بن سلمان على حسابه في “تويتر”: “يشرفني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالغ الشكر والتقدير على الثقة الكريمة بتعييني وزيرا للدفاع، وأسأل الله التوفيق والسداد لخدمة ديني وقيادتي ووطني”.

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كل التوفيق لك سيدي الأمير #خالد_بن_سلمان

فديو أكثر من رائع الامير خالد بن سلمان يقبل يد والده سيدي الملك سلمان وسيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان بعد أداء القسم #وزير_الدفاع

لا يستغرب هذا الاحترام

تربية والدنا #الملك_سلمان — فهد بن خالد الخريجي (@FahadAlkhereiji) September 27, 2022

وأضاف: “لقد حظيت وزارة الدفاع منذ تولي سمو سيدي ولي العهد قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من سموه الكريم، أثمرت بإطلاقه برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي يعكس إيمان سموه بأهمية تطوير قدرات الوزارة، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات”.

لقطة عفوية لوزير الدفاع الجديد خالد بن سلمان وهو يقبل والده #الملك_سلمان وشقيقه الأكبر الأمير #محمد_بن_سلمان بعد اداءه للقسم 🇸🇦 pic.twitter.com/OuFWdOMVP7 — أحمد الناقي ⚖️ (@Ahmadbinnaqi) September 27, 2022

وأكمل: “وسنمضي بمشيئة الله على نهج سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومساره الذي رسمه لوزارة الدفاع، لتصبح الوزارة مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة، تحمي أمن الوطن وتذود عن مصالحه”.