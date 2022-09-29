السعودية.. ضبط مئات آلاف الحبوب المخدرة في شحنة بطيخ (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السلطات السعودية ضبط 765 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، في شحنة من البطيخ.

ضبط (765) ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة "بطيخ" بحوزة (5) أشخاص. ⁧#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/TUVLcbJqK2 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 28, 2022

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن “المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 765 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة بطيخ، بحوزة 5 أشخاص، وهم 3 مقيمين من الجنسية السورية، ومواطنان”.

وأضاف: “جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.