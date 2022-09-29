مداهمة حيّة.. كمين محكم يطيح بـ4 مواطنين في السعودية

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت شرطة منطقة الرياض في السعودية، الأربعاء، القبض على 4 سعوديين لتزييفهم أوراقا نقدية، بعد كمين محكم للمتهمين وتوقيفهم خلال مداهمة حية، تم نشر مقطع مصور منها على حساب “سناب الداخلية”.

شرطة منطقة الرياض تقبض على (4) أشخاص لتزييفهم أوراقاً نقدية pic.twitter.com/IVodORnaob — الأمن العام (@security_gov) September 27, 2022

وقبض شرطة العاصمة السعودية على المتهمين بعد اتخاذهم من وحدتين سكنيتين شرق الرياض مقرين لهم، وضبطت أدوات لتزييف الأموال وعملة مزيفة ومركبة مسروقة، وفقا لبيان لـ”الأمن العام السعودي” على تويتر.

ونشر حساب الأمن العام على “سناب شات”، مقطع فيديو يوثق عملية المداهمة الحية، وإعداد رجال الأمن السعودي لكمين أطاح بالمتهمين.