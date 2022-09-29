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مداهمة حيّة.. كمين محكم يطيح بـ4 مواطنين في السعودية

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الخميس 29 سبتمبر 2022 - 12:53 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
Saudi policemen form a check point near the site where a demonstration was expected to take place in Riyadh, Saudi Arabia, Friday, March 11, 2011. Hundreds of police have deployed on the streets of the Saudi capital ahead of planned protests calling for democratic reforms in the kingdom. The rare security turnout highlights authorities' concerns about the possibility of people gathering after Friday prayers. Although protests have so far been confined to small protests in the country's east where minority Shiites live, activists have been emboldened by other uprisings and have set up online groups calling for protests in Riyadh Friday. (AP Photo/Hassan Ammar)
Saudi policemen form a check point near the site where a demonstration was expected to take place in Riyadh, Saudi Arabia, Friday, March 11, 2011. Hundreds of police have deployed on the streets of the Saudi capital ahead of planned protests calling for democratic reforms in the kingdom. The rare security turnout highlights authorities' concerns about the possibility of people gathering after Friday prayers. Although protests have so far been confined to small protests in the country's east where minority Shiites live, activists have been emboldened by other uprisings and have set up online groups calling for protests in Riyadh Friday. (AP Photo/Hassan Ammar)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت شرطة منطقة الرياض في السعودية، الأربعاء، القبض على 4 سعوديين لتزييفهم أوراقا نقدية، بعد كمين محكم للمتهمين وتوقيفهم خلال مداهمة حية، تم نشر مقطع مصور منها على حساب “سناب الداخلية”.

وقبض شرطة العاصمة السعودية على المتهمين بعد اتخاذهم من وحدتين سكنيتين شرق الرياض مقرين لهم، وضبطت أدوات لتزييف الأموال وعملة مزيفة ومركبة مسروقة، وفقا لبيان لـ”الأمن العام السعودي” على تويتر.

ونشر حساب الأمن العام على “سناب شات”، مقطع فيديو يوثق عملية المداهمة الحية، وإعداد رجال الأمن السعودي لكمين أطاح بالمتهمين.

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