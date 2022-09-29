مفتي عام السعودية يعلق على تعيين محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء

كل الوطن – فريق التحرير: هنأ مفتي عام السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الأربعاء، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسا لمجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقال آل الشيخ إن قرار تعيين الأمير محمد في منصب رئاسة الحكومة “يؤكد دعم ومساندة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (…) للطاقات الشبابية والكفاءات العالية التي تعمل بتفان لمصلحة الوطن وقيادته وتسطر بحروف من ذهب الانتماء للوطن والعمل من أجل رفعته”.

ونوه المفتي بـ”العمل المتقن الذي قدمه ولي العهد عبر رؤية المملكة 2030 التي واكبت تطلعات القيادة الرشيدة والشعب السعودي النبيل واتضحت معالمها في تحقيق تنمية مستدامة انعكست على عجلة التنمية والازدهار في مختلف المجالات”.

وأصدر ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، الثلاثاء، يتم بموجبه تعيين ولي العهد، محمد بن سلمان، رئيسا لمجلس الوزراء.

وكما عُيّن الأمير خالد بن سلمان في منصب وزير الدفاع.

وجاء في الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس” أنه تم تكليف “الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء، استثناء من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء”.