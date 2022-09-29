صندوق الثروة السعودي يكشف لأول مرة عن أدائه المالي قبل بيع السندات

كل الوطن – فريق التحرير: أفصحت السعودية جزئيا عن أداء صندوق الثروة السيادي، وكشفت عن عائد يتماشى مع السوق وأنها استثمرت ملياري دولار في أصول روسية قبل أزمة أوكرانيا.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إنها “المرة الأولى التي يسلط فيها الضوء على الشؤون المالية للصندوق الذي كان سريا من قبل”.

وأفاد الصندوق السيادي البالغة استثماراته نحو 600 مليار دولار بأنه حقق عائدات بنسبة 12 في المئة في المتوسط على مدى خمس سنوات، وهو رقم يتماشى بشكل عام مع الأسواق.

ووفق نشرة للصندوق شاركها مع المستثمرين هذا الأسبوع، سيستعين الصندوق ببنوك، مثل “سيتي” و”جيه بي مورغان”، لترتيب أول إصدار لسندات ستُستثمر في مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع خضراء أخرى.

وأعلن الصندوق أن الأموال ستستثمر في مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع خضراء أخرى.

وأوضح أن إجمالي عائدات المساهمين بلغ في المتوسط 12 في المئة سنويا في السنوات الخمس الماضية، بدءا من سبتمبر 2017 عندما تولى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئاسة الصندوق لدفع برنامجه الوطني.

وفي تلك السنوات الخمس، أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز المستثمرين الحكوميين في العالم، حيث ضخ 45 مليار دولار في استثمارات في شركات مثل “سوفت بنك” و”أوبر” و”لوسيد”، وحقق متوسط عائد سنوي 8 في المئة بنهاية العام الماضي.

وكان الصندوق السعودي قد قال في السابق إنه حقق عائدا بنسبة 3 في المئة سنويا في السنوات التي سبقت تحويل الأمير محمد بن سلمان له من شركة قابضة “نائمة” إلى صندوق مستثمر أكثر ديناميكية.

ويعتبر الصندوق الآن “أكبر لاعب في الاقتصاد السعودي” وقد خلق، حسب أرقامه، أكثر من 500 ألف فرصة عمل وأنشأ عشرات الشركات الجديدة.

المصدر: صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية