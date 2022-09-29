فيديو صادم.. كويتي يعتدي على عامل وافد في احدى الجمعيات التعاونية

كل الوطن – فريق التحرير: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، الخميس، بفيديو يوثق قيام مواطن كويتي بالاعتداء على عامل وافد في إحدى الجمعيات التعاونية في البلاد.

ويظهر المواطن في المقطع المصور الذي نشرته صحيفة “المجلس” ممسكاً العامل من ملابسه ويضربه، ويصرخ عليه ويقول: “نصاب”.

فيديو| مواطن يعتدي على عامل وافد في احدى الجمعيات التعاونية. pic.twitter.com/dPCDGZBGOM — المجلس (@Almajlliss) September 29, 2022

فيما حاول عامل آخر تهدئة الموقف، إلا أن المواطن ضربه وأبعده عنه، وسط ذهول الحاضرين.

إلى ذلك، كشفت وزارة الداخلية عن تقدم العامل المعتدى عليه بشكوى للمخفر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

يشار إلى أنه لم تعرف حتى الآن أسباب الخلاف بين الجانبين.