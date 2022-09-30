بعد فيديو إشعال السيارات.. الأمن السعودي يقبض على “صاحب الكيس”

كل الوطن – فريق التحرير: ‫قبضت دوريات الأمن السعودي في منطقة الرياض على مواطن بعد مقطع فيديو صادم تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الرجل في مقطع الفيديو يسكب مادة قابلة للاشتعال حول ثلاث مركبات أمام منـزل شرقي مدينة الرياض، قبل أن يقوم بإشعالها والهرب من الموقع.

دوريات الأمن بالرياض تقبض على شخص لسكبه وإشعاله مادة قابلة للاشتعال حول (3) مركبات أمام منزل شرق العاصمة pic.twitter.com/ZsXk6OFCOs — الأمن العام (@security_gov) September 29, 2022

وحسبما أظهرت لقطات الفيديو، فإن الحادثة وقعت في وضح النهار. ولم تشهد تدخل أحد من المارة لإيقافه.

ولكي يخفي الجاني نفسه، لجأ إلى وضع كيس بلاستيكي على رأسه. في الوقت الذي كان رقم لوحة سيارته واضحا لكاميرا المراقبة التي سجلت الحادثة.

دوريات الأمن بالرياض تقبض على شخص لسكبه وإشعاله مادة قابلة للاشتعال حول (3) مركبات أمام منزل شرق العاصمة pic.twitter.com/ZsXk6OFCOs — الأمن العام (@security_gov) September 29, 2022

وأوضحت لقطات الفيديو اشتعال النار وتصاعد الدخان بالقرب من السيارات. لكن بيان الأمن العام السعودي قال إن المركبات لم تتضرر.

وقال السلطات السعودية إن إجراءات الاستدلال كشفت أن خلافا بين أحـد أبناء صاحـب المنـزل وذلك الشخص، وهو ما دفعه إلى فعلته.

وأكد الأمن العام السعودي اتخاذ الإجـراءات النظامية بحق الفاعل، وإحالته إلى النيابة العامة.