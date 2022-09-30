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بعد فيديو إشعال السيارات.. الأمن السعودي يقبض على “صاحب الكيس”

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 1:26 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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بعد فيديو إشعال السيارات.. الأمن السعودي يقبض على “صاحب الكيس”

كل الوطن – فريق التحرير: ‫قبضت دوريات الأمن السعودي في منطقة الرياض على مواطن بعد مقطع فيديو صادم تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الرجل في مقطع الفيديو يسكب مادة قابلة للاشتعال حول ثلاث مركبات أمام منـزل شرقي مدينة الرياض، قبل أن يقوم بإشعالها والهرب من الموقع.

وحسبما أظهرت لقطات الفيديو، فإن الحادثة وقعت في وضح النهار. ولم تشهد تدخل أحد من المارة لإيقافه.

ولكي يخفي الجاني نفسه، لجأ إلى وضع كيس بلاستيكي على رأسه. في الوقت الذي كان رقم لوحة سيارته واضحا لكاميرا المراقبة التي سجلت الحادثة.

وأوضحت لقطات الفيديو اشتعال النار وتصاعد الدخان بالقرب من السيارات. لكن بيان الأمن العام السعودي قال إن المركبات لم تتضرر.

وقال السلطات السعودية إن إجراءات الاستدلال كشفت أن خلافا بين أحـد أبناء صاحـب المنـزل وذلك الشخص، وهو ما دفعه إلى فعلته.

وأكد الأمن العام السعودي اتخاذ الإجـراءات النظامية بحق الفاعل، وإحالته إلى النيابة العامة.

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