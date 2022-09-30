مزحة على ”تيك توك” تطيح بنائب رئيس شركة آبل

كل الوطن – فريق التحرير: طُرد نائب الرئيس التنفيذي لشركة ‘آبل’ توني بلفينز من عمله بعد انتشار فيديو له على منصة ”تيك توك” تضمن تعليقاً مبتذلاً حول النساء خلال تواجده في معرض للسيارات، حسب ما نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية أمس الخميس 29 سبتمبر 2022.

وأشارت الوكالة إلى أن الشركة اتخذت القرار بحق بلفينز، بعد تلقيها عشرات التقارير والشكاوى من مئات الموظفين، بشأن فيديو تم تحميله في 5 سبتمبرالجاري، تحدث خلاله مازحاً حول “مداعبة النساء” من أجل لقمة العيش.

وأظهر الفيديو الذي نشره الناشط دانيال ماك، عندما كان يتجول ويسأل مالكي السيارات باهظة الثمن عن مهنتهم، فوجد بلفينز البالغ من العمر 55 عاماً، بينما يوقف سيارته “Mercedes-Benz SLR McLaren” التي يبلغ ثمنها 500 ألف دولار.

وسأل ماك، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “أبل” عما يفعله من أجل لقمة العيش، فأجاب بلفينز مازحاً “لدي سيارة باهظة ألعب الغولف وأحب النساء، لكنني آخذ عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرئيسية”.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها، إن بعض موظفي “آبل” أبلغوا الموارد البشرية بخصوص الفيديو، ليصبح الموضوع محل نقاش في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، ومدير العمليات جيف ويليامز، كانا من بين أولئك الذين أغضبتهم المزحة.

وجرى التقاط الفيديو في 18 أوت في معرض سيارات حضره بلفينز في بيبل بيتش كاليفورنيا.

وأوضحت الوكالة أن بلفينز يبدو قد اقتبس حديثه من فيلم آرثر الذي عرض عام 1981، حيث قال بطل الفيلم “أنا أتسابق في السيارات وألعب التنس وأحب النساء، لكن لدي عطلة نهاية الأسبوع وأنا مديري الخاص”.

وقد أكد بلفينز الذي عمل في عملاق التكنولوجيا لمدة 22 عاماً، أنه طرد بسبب الحادث وقدم اعتذاراً عن أفعاله.

*عربي بوست