مصر.. أب يعذب طفلته الصغيرة حتى الموت”

كل الوطن – فريق التحرير: في جريمة وصفت بـ”البشعة والقاسية”، أقدم أب على تعذيب طفلته، البالغة من العمر 3 سنوات، حتى الموت، وذلك لسبب “تافه”، وفق لما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وأوضح موقع “القاهرة 24” أن الواقعة قد جرت أحداثها في جزيرة الوارق بمحافظة الجيزة، إذ أقدم رجل على تعذيب طلفته “م. ح” والتي لا تزال في ربيعها الثالث عبر التعدي عليها بالضرب المبرح مستخدما سلك شاحن هاتفه، بالإضافة إلى حرقها في مناطق مختلفة من جسدها إلى أن فاضت روحها.

وقد تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بوصول الطفلة إلى أحد المشافي، حيث تبين من الكشف عليها وجود كدمات وحروق في جميع أنحاء جسدها.

وقالت زوجة الأب التي كانت بصحبة الضحية إن زوجها هو من اعتدى على طفلته، محدثا فيها كل تلك الإصابات البليغة، عقابا لها على فتحها الثلاجة دون إذن منه.

وأكدت تحريات المباحث ما جاء في اعترافات زوجة الأب للطفلة المجني عليها، والذي كان قد انفصل عن زوجته الأولى منذ عدة أشهر وأخذ الطفلة لتعيش معه بصحبة زوجته الثانية.

وبحسب بيان النيابة العامة فإن المتهم، الذي لديه سوابق جنائية، قد أقر بما فعل، مؤكدا أنه أضرم النار في أجزاء جسد طفلته وأنه ضربها بسلك شاحن الهاتف حتى فقدت الوعي ونقلت إلى المستشفى.