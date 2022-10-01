السعودية.. تصريح “موثوق” يدخل حيز التنفيذ ويثير تفاعلا وتساؤلات بمواقع التواصل

كل الوطن – فريق التحرير: يبدأ اليوم السبت في السعودية، العمل بترخيص “موثوق”، في خطوة تسعى من خلالها المملكة لتنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي، وفق ما ذكرت قناة “الإخبارية” السعودية.

وأفادت قناة “الإخبارية” بأن العمل بترخيص “موثوق” دخل حيز التنفيذ اليوم، لافتة إلى أن هذ الترخيص يتيح لصناع المحتوى والمعلنين “نشر إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.

اللهُم لك الحمد تمت الموافقة وإصدار لي #موثوق

اللهُم عونك على استمرار تقديم كل ما ينال الثقة والقبول وإرزقني القبول. pic.twitter.com/0n0s4jhHfR — راشد المسردي (@rashed_almasrdi) September 30, 2022

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن الترخيص “إلزامي” لمن يرغب بمزاولة الإعلانات، موضحة أن قيمة الرخصة تصل إلى 15 ألف ريال سعودي لمدة 3 سنوات.

ساعات قليلة و يدخل حيز التنفيذ قرار إلزام المُعلنين على مواقع التواصل الاجتماعي باستخراج #ترخيص_موثوق تحدث في سناب شات عن تفاصيل القرار وأهميته للشركات والافراد وأيضًا المستهلك #موثوق سوف يساهم بحمايتنا من الاعلانات المخادعة والنصابين شرفوني بالمتابعة🙃https://t.co/RraRxwb5aU — ثامر الفرشوطي (@ALFarshooti) September 30, 2022

وتباينت ردود الفعل في مواقع التواصل على هذا القرار، حيث أعرب بعضهم عن سعادتهم في تطبيقه، فيما تساءل البعض عن المساواة بين المعلنين في رسوم إصدار الترخيص.