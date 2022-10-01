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السعودية.. تصريح “موثوق” يدخل حيز التنفيذ ويثير تفاعلا وتساؤلات بمواقع التواصل

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : السبت 1 أكتوبر 2022 - 5:45 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
السعودية.. تصريح “موثوق” يدخل حيز التنفيذ ويثير تفاعلا وتساؤلات بمواقع التواصل

كل الوطن – فريق التحرير: يبدأ اليوم السبت في السعودية، العمل بترخيص “موثوق”، في خطوة تسعى من خلالها المملكة لتنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي، وفق ما ذكرت قناة “الإخبارية” السعودية.

وأفادت قناة “الإخبارية” بأن العمل بترخيص “موثوق” دخل حيز التنفيذ اليوم، لافتة إلى أن هذ الترخيص يتيح لصناع المحتوى والمعلنين “نشر إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن الترخيص “إلزامي” لمن يرغب بمزاولة الإعلانات، موضحة أن قيمة الرخصة تصل إلى 15 ألف ريال سعودي لمدة 3 سنوات.

وتباينت ردود الفعل في مواقع التواصل على هذا القرار، حيث أعرب بعضهم عن سعادتهم في تطبيقه، فيما تساءل البعض عن المساواة بين المعلنين في رسوم إصدار الترخيص.

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