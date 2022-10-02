بسبب “إيحاءات جنسية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي السعودية تعتقل شخصاً

كل الوطن – فريق التحرير: إشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في المملكة العربية السعودية بسبب شخص تَلَفَّظَ بعبارات خادشة للحياء عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ضد شخص آخر.

دورياتُ الأمن بمنطقة الرياض تقبضُ على شخص تَلَفَّظَ على آخر بعبارات خادشة للحياء عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/tMpuoYapjR — الأمن العام (@security_gov) September 29, 2022

وقال الأمن العام السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر “قبضت دوريات الأمن في منطقة الرياض على مواطن ظهر بمقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتلفظ على آخر بعبارات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية”.

#شكرا_رجال_الامن

🔴 شرطة #الرياض: #تم_القبض على شخص ظهر في مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث على آخر بألفاظ خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية. #القبض_علي_عزوز_بن_زايدpic.twitter.com/Y4Xv0Eqprx — بندر عطيف (@b_otyf) September 29, 2022

وبحسب البيان فقد “جرى إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه”.

وتداول ناشطون بشكل كبير المقطع المصور الذي نشرته السلطات عبر حساب سناب الداخلية على تطبيق سناب شات.

ونوه كثيرون بسرعة الداخلية بالتحرك والقبض على الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو.

انحطاط اخلاقي وشيء مقزز للامانه ، نشكر وزارة الداخليه في سرعة القبض على هذا الشخص ومن على شاكلته ، الا يعلم هؤلاء الاشخاص ان هناك اطفال و90٪ ممن يتابعون البثوث هم صغار بالسن واذا تاثرو بفكرك المنحرف ستكون سبب في انحرافهم وبتكون في رقبتك ليوم الدين !!

#القبض_علي_عزوز_بن_زايد — basim (@basimalharbi14) September 30, 2022

فقال باسم: “انحطاط أخلاقي وشيء مقزز للأمانة، نشكر وزارة الداخلية في سرعة القبض على هذا الشخص ومن على شاكلته، الا يعلم هؤلاء الأشخاص أن هناك أطفال و90% ممن يتابعون البثوث هم صغار بالسن وإذا تأثروا بفكرك المنحرف ستكون سبب في انحرافهم وبتكون في رقبتك ليوم الدين”.

#القبض_على_عزوز_بن_زايد

أتمنى تغليظ عقوبته ومنعه من الظهور في مواقع التواصل مدى الحياة .. اللّي مثله ما ردعه دين ولا منعته تربية ولا سكتته مروءة الرجال

سوّد الله وجهه — عبدالإلـٰه (@A_AlMurayeh) September 30, 2022

وطالب كثيرون السطات السعودية بمعاقبته ومنعه من الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي.

فقال عبد الإله: “أتمنى تغليظ عقوبته ومنعه من الظهور في مواقع التواصل مدى الحياة، اللّي مثله ما ردعه دين ولا منعته تربية ولا سكتته مروءة الرجال”.

البودكاست نهاية

قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، في وقت سابق، إن القانون السعودي يعتبر الإيحاءات الجنسية أو التحرشات اللفظية أو الحركية التي أصبحت منتشرة في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي تُجَرم صاحبها وتوقع عليه عقوبات قضائية.

وأوضحت الصحيفة أن القانون يفرض عقوبات صارمة تصل للسجن مدة قد تبلغ في تقدير القاضي -حسب الواقعة والظروف- خمس سنوات، أو بغرامة ثلاثة ملايين ريال (798 ألف دولار)، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إمكانية نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية.

ووفق ما نقلت الصحيفة عن قانونيين، فإن النيابة العامة تتولى التوجيه بالقبض والإحالة للمحكمة المختصة، وتتولى السلطة القضائية الجزائية إيقاع العقوبة الملائمة للواقعة، وذلك بموجب عدة أنظمة، تبدأ غالباً بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأوضحت أن الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخادشة للحياء تنتشر خاصة في برامج البث المباشر التي توفرها مواقع التواصل.

وأكدت أن هذه الألفاظ والإيحاءات تندرج ضمن مفهوم التحرش المجرّم نظاماً، الذي يشمل كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر عن شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش خياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.